На Дону решат проблему с электричеством в ЖК Западного массива. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



Жители жилого комплекса в Западном массиве Ростова-на-Дону на протяжении 6 лет сталкиваются с регулярными отключениями света, воды и поломками лифтов в 25-этажном доме. Губернатор пояснил, что застройщик изначально выбрал схему энергоснабжения без резерва, чтобы сэкономить. Ситуация критически усугубилась после попаданий во время воздушных атак.



«Вопрос действительно острый. Застройщик из желания сэкономить выбрал неоптимальную схему энергоснабжения без резерва. Она и раньше работала через раз, а после воздушных атак люди остались без света», — комментирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь



По информации главы региона, компания-застройщик обанкротилась и бросила объект, но проблема находится на жестком контроле городских властей. Речь идет о масштабном доме на 2100 квартир, где проживают 6,5 тысячи человек. Подстанция сейчас принадлежит компании-банкроту, и уже готовятся документы для передачи сетей на баланс предприятия «Россети».