Пожар на заводе нефтепродуктов в Ростовской области к вечеру 25 ноября ещё не потушили. Об этом стало известно в ходе прямой линии губернатора.

Огонь на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов не удаётся ликвидировать больше двух суток. Возгорание возникло после атаки вражеских беспилотников в ночь на 23 ноября. Глава региона Юрий Слюсарь в эфире сообщил, что силы ПВО тогда отработали по восьми десяткам дронов. Их сбивали в Каменске-Шахтинском и ещё восьми районах области.

Сначала появилась информация о пожаре в Красносулинском районе. Позже выяснилось, что пламя охватило НЗНП. Из-за ЧП предприятие приостановило выпуск продукции. С тех пор прошло более двух суток, однако пожарные пока не справились с огнём.