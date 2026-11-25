Ростовчане увидели второй снег за сезон, поезда через донскую столицу опаздали минимум на 4 часа, а суд обратил в доход государства имущество бывшего мэра почти на 1,6 млрд рублей.

Пять минут зимней сказки

Утром 25 ноября ростовчане выложили в соцсети кадры со вторым за сезон снегом. Впервые зимние осадки выпали в октябре, и вот спустя месяц снова напомнили о себе. На снимках и видео видно, как с неба летит белая крупа: подмёрзшая, она ударяется о фасады и отскакивает, напоминая град. Явление оказалось мимолётным — через пять минут снегопад закончился.

За несколько дней до этого коммунальные службы отчитались о готовности к подобной погоде. На случай гололёда и снега город может выпустить на улицы больше 200 машин. Ночью техника дежурит в 47 точках донской столицы. Определили и полтора десятка мест, куда будут свозить убранный снег.

Поезда через Ростов опаздывают до 11 часов

К 9:00 мск 25 ноября ряд составов, проходящих через Ростов, отставал от расписания. Причиной в «Гранд Сервис Экспресс» назвали деревья, упавшие на линии электропередач в Рязанской области

Сильнее остальных задержался поезд № 28 Керчь — Москва, отправившийся 23 ноября: он опаздывал на 11 часов. На девять часов отставал № 92 Керчь — Москва (23 ноября), на восемь с половиной — № 008 Керчь — Санкт-Петербург (23 ноября). В обратном направлении № 007 Санкт-Петербург — Керчь и № 92 Москва — Керчь (оба от 24 ноября) задерживались на четыре с половиной часа. Из других маршрутов № 170 Москва — Минеральные Воды (24 ноября) отставал на четыре часа, а № 172 Новороссийск — Москва (24 ноября) — на девять.

Рейс № 28/27 Москва — Керчь покинул Казанский вокзал не раньше 10:30 мск. № 172/171 Москва — Новороссийск отправился со станции Москва-Казанская после 13:00 мск.

Суд конфисковал имущество Логвиненко почти на 1,6 млрд рублей

Советский районный суд Ростова удовлетворил иск прокуратуры к бывшему главе городской администрации Алексею Логвиненко, его родным и знакомым. Имущество почти на 1,6 млрд рублей переходит государству.

В объединённой пресс-службе судов Ростовской области уточнили: 25 ноября 2026 года инстанция вынесла решение по требованиям заместителя генерального прокурора РФ, выступавшего в интересах страны через Росимущество.

Сам Логвиненко находится под арестом. Ему вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году он незаконно привлёк два коммерческих кредита, а ущерб превысил 47 млн рублей. Позже по материалам ФСБ появилось второе дело — о взятке в особо крупном размере. Фигурантами также стали другие сотрудники мэрии (посредничество во взяточничестве) и представитель группы коммерческих организаций (дача взятки).

Городскую администрацию Логвиненко возглавил в октябре 2019 года, сменив Виталия Кушнарева. Через два года депутаты гордумы продлили его полномочия. В соцсетях главу не раз критиковали — за аварийное жильё, ливнёвки, дороги и разрешения на застройку зелёных зон. В феврале 2025 года гордума на внеочередном заседании приняла его отставку по собственному желанию.