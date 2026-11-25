Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» (вместимость — 28 800 зрителей). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Как сообщает Российский футбольный союз, главным арбитром назначен 25-летний Владислав Харитонов из Казани, для которого это будет дебют на уровне Пути РПЛ. Помогать ему будут ассистенты Андрей Филипкин и Александр Павлов, а за VAR будут отвечать Роман Сафьян и Вера Опейкина.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»: эфир начнется в 20:25 мск. Также игру можно посмотреть на сайтах.

Турнирное положение ФК «Ростов»

Турнирная ситуация в группе D крайне интригующая, хотя «Ростов» уже обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. Как следует из турнирной таблицы, перед этим туром ростовчане лидируют с 12 очками. На втором месте идет ЦСКА (11 очков), на третьем — «Акрон» (7 очков).

А вот для «Локомотива» этот матч уже ничего не решает: команда с 3 очками уже заняла последнее место в группе и независимо от встречи с «Ростовом» вылетит из розыгрыша Кубка России.

История противостояния

В рамках Кубка России команды встречались четыре раза. Преимущество у железнодорожников — две победы, одна ничья и одно поражение при разности мячей 8:5 в пользу москвичей. Однако в последней кубковой встрече, которая состоялась 18 августа 2026 года во 2-м туре группового этапа, победу одержал «Ростов» со счетом 1:0. Он тогда находился под управлением главного тренера Джонатана Альбы.

Следующие игры

После кубкового матча с «Локомотивом» «Ростов» 29 ноября в 16-м туре РПЛ на «Ростов-Арене» примет «Краснодар». Стоимость билетов начинается от 1200 рублей.

Итог

Матч 6-го тура Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Ростов» пройдет 25 ноября 2026 года на «РЖД Арене» в 20:30 мск. Прямая трансляция — на «МАТЧ ПРЕМЬЕР» с 20:25. «Ростов» уже вышел в плей-офф с первого места в группе, а «Локомотив» досрочно потерял шансы на продолжение борьбы. В истории кубковых встреч преимущество у москвичей, но в последнем матче группового этапа победу праздновали ростовчане (1:0).