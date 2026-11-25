Цены на картофель на ростовском рынке в ноябре достигли 60 рублей . Об этом сообщает корреспондент rostov.aif.ru.



Корреспондент обошел овощные лавки Ростова-на-Дону и зафиксировал очередное подорожание картофеля. Сейчас средняя цена на этот овощ достигает 60 рублей за килограмм, что заметно ударило по кошельку покупателей.



Продавцы объясняют рост цен сразу несколькими факторами.



«В Ростовскую область чаще всего везут картофель из других городов России. Цены на топливо подорожали, соответственно, и сбор картофеля тоже стал дороже — оттуда и итоговая цена», — комментирует продавец овощной лавки Ангелина Жаморгачян в беседе с rostov.aif.ru.



Кроме того, подорожали и сами работы по сбору урожая, что также отражается на конечной стоимости продукта на прилавках.