По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в Ростовской области 27 ноября прогнозируют магнитную бурю. Она начнётся утром.

Согласно информации на сайте лаборатории, с 03:00 мск 27 ноября возбуждение магнитного поля Земли составит около четырёх единиц (Kp=4+). На этой отметке геомагнитный индекс продержится до 06:00 мск.

После этого в регионе начнётся магнитная буря, которая продлится около трёх часов. К 09:00 мск геомагнитный индекс вырастет до кр=5, что соответствует слабому уровню (класс бури G1).

Какова вероятность бури

Судя по прогнозу, вероятность магнитной бури 27 ноября составляет 60%. Риск сохраняется и 26 ноября, но уже с меньшим риском (всего 26%).

Метеозависимым людям в эти часы рекомендуют быть внимательнее к своему самочувствию: возможны головные боли, перепады давления и общая усталость. Поэтому не стоит ухудшать ситуацию. В частности лучше ограничить физическую активность, не пить много кофе и воздержаться от спиртного.