В Таганроге обновляют ключевой объект очистных сооружений Об этом сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.



В Таганроге идет поэтапное обновление очистных сооружений канализации. Муниципальное унитарное предприятие совместно с подрядной организацией проводит ремонт аэротенка. Это один из главных объектов комплекса, где для очистки сточных вод от органических загрязнений используют кислород и активный ил.



Работы выполняются в рамках производственной программы предприятия. Железобетонные конструкции резервуара уже полностью восстановлены. Сейчас специалисты наносят гидроизоляцию на стены и днище чаши, чтобы надежно защитить сооружение от преждевременного износа и агрессивного воздействия среды.



Весь комплекс запланированных мероприятий планируется завершить до 30 декабря. После обновления аэротенка очистные сооружения станут работать стабильнее, а негативная нагрузка на окружающую среду существенно снизится.