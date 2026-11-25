В ростовском супермаркете на Доватора снова нашли кишечную палочку. Об этом сообщают специалисты надзорного ведомства.



Магазину «Лента» на улице Доватора в Ростове-на-Дону вновь вынесли предостережение из-за нарушений санитарных норм. На этот раз колиформные бактерии обнаружили сразу в четырех салатах: с куриной грудкой и черносливом, «Прованском», «Фасольке» и «Деревенском».



Ранее этой торговой точке уже выносили предупреждение за салат «Мимоза», однако принятые меры не помогли. Употребление такой продукции может привести к рвоте, диарее и обезвоживанию организма.



Специалисты выписали магазину очередное предостережение, потребовав устранить выявленные нарушения и усилить контроль за качеством готовой кулинарной продукции.