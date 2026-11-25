Более двух часов длилась прямая линия губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. За это время в студию поступило 450 звонков и сотни сообщений в мессенджерах. Главные темы — последствия атак беспилотников, ЖКХ, дороги, поддержка аграриев и социальная инфраструктура. Все обращения глава региона пообещал взять в работу.

Экономика и сельское хозяйство

Один из самых острых вопросов касался сбыта урожая. Фермер из Сальского района пожаловался: урожай лучше прошлогоднего, но продать его не удаётся. Юрий Слюсарь заверил, что федеральных средств хватит:

«Федеральные деньги выделяли по формуле из расчёта 2,75 тысячи рублей за каждый гектар. Всего выделили более пяти миллиардов — вероятно, потому что мы — один из наиболее пострадавших регионов».

Причина проблем — атаки дронов на Азово-Черноморский бассейн, из-за чего экспорт пришлось приостановить. Губернатор также сообщил, что власти добиваются моратория на банкротство для сельхозпроизводителей и работают с «Росагролизингом» по льготным ставкам.

ЖКХ и коммунальные проблемы

Жители ЖК «Вестсайд» в Ростове шестой год страдают от отключений электричества, воды и неработающих лифтов. Губернатор признал: застройщик выбрал неоптимальную схему энергоснабжения без резерва, а затем обанкротился. Сейчас сети готовят к передаче «Россети Юг», а на переходный период определены дизельные генераторы и быстрые точки подключения. Слюсарь поручил минстрою усилить контроль на экспертизе проектов, чтобы не допускать подобного.

В селе Кулешовка и посёлке Овощной проблема с водой носит системный характер. По нацпроекту выделено более 1 млрд рублей, завершить строительство сетей планируют к июню 2028 года. На насосной станции в Овощном два насоса из пяти отправили на капремонт, их запустят до 1 декабря 2026-го.

Дороги и транспорт

Дорожный фонд региона вырастет с 34 млрд рублей в 2026 году до почти 42 млрд в 2027-м. Это позволит ремонтировать больше дорог и содержать их зимой. Особое внимание — трассе А-280, связывающей регион с новыми территориями.

Обсудили и реконструкцию въезда в Батайск: старый мост останется, но работать будет в реверсивном режиме — три полосы из четырёх. Новый шестиполосный мост обойдётся в 2,6 млрд рублей, строительство начнётся в 2027 году и займёт около трёх лет.

«Мост однозначно работать пока будет, вот в таком усечённом формате. Это приводит к задержкам утром и вечером, в час пик плюс-минус там 15–20 минут добавляет, к сожалению», — отметил губернатор.

Участок М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й километр откроют для движения в апреле 2027 года, хотя изначально планировали к середине года. В этом году будут готовы уже 50 километров.

Восстановление после атак

Жители Азова по улице Инзенская, 3А, чей дом пострадал от БПЛА ВСУ 26 сентября, пожаловались на протекающую кровлю. Временное покрытие не выдерживает осадков. Губернатор признал: пока идут обследования, вода течёт «здесь и сейчас». Власти сначала закроют контур здания временными мерами, затем начнут капремонт. На помощь пострадавшим от ударов с начала года выделено около 200 млн рублей. После обследования специалистами ДГТУ дома либо ремонтируют, либо жителям выплачивают компенсацию или предоставляют новое жильё в том же районе.

Что касается компенсации за повреждённые автомобили, такой механизм действует с 1 января 2026 года. Выплату получают только владельцы, зарегистрированные в Ростовской области, а машины должны стоять на учёте в РФ. Жителю Ростова, чей автомобиль был зарегистрирован в Армении, в выплате отказали.

Социальная инфраструктура

Новые ЖК в городской агломерации будут строить только с соцобъектами.

«Мы не позволим больше возводить жилые комплексы без соответствующей социальной инфраструктуры», — заявил Слюсарь.

В Суворовском модульная поликлиника на 250 посещений в сутки готова на 80%. В ЖК «Новый Ростов» школу открыли 1 сентября.

Культура и спорт

Выяснилось, что ипподром застраивать не будут. Участку вернули первоначальный вид разрешённого использования. Планируется построить конкур, развивать детский конный спорт и иппотерапию. Первые осенние скачки собрали полные трибуны, следующие пройдут в апреле.

Стадион «Труд» реконструируют, слухи о жилом комплексе на его месте губернатор опроверг. Работы идут по графику, завершение планируют в 2028 году.

На площади Ленина появится фонтан. Проект разработан с ДГТУ и «Ростовгражданпроектом», работы начнутся в ближайшее время и завершатся к Дню города.

Планы развития

НЭВЗ ждёт модернизация на 30 млрд рублей — переход на локомотивы следующего поколения с асинхронной тягой. Губернатор назвал завод флагманом машиностроения.

Студентов призвали не уезжать из региона:

«Наша задача — создать условия для того, чтобы человек делал выбор в пользу Ростовской области».

Отдельно Слюсарь сообщил, что пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, возникший после атаки дронов в ночь на 23 ноября, к вечеру 25 ноября ещё не потушили. Огонь не удаётся ликвидировать больше двух суток.