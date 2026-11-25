Движение по обновлённому 100-километровому участку трассы М-4 в Ростовской области планируют полностью открыть в апреле 2027 года. Об этом в эфире программы «Разговор напрямую» рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, завершение ремонта и расширение участка идёт с опережением графика. На проезжей части появятся шесть полос и новые развязки. Первые 50 км автодороги сдадут в 2026 году, вторые 50 км — к началу высокого сезона: в апреле движение на 100-километровом отрезке должны полностью открыть.

Глава региона напомнил, что М-4 — не только федеральная трасса, связывающая центр страны с югом, но и дорога, которой ежедневно пользуются многие жители Ростовской области.

«У людей появится возможность быстрее добраться домой и на работу», — отметил Юрий Слюсарь.