Новости Ростовской области 26 ноября: БПЛА, бензин, футбол, суды, погода

В Ростовской области введут штрафы за продажу моторного топлива несовершеннолетним. Футбольный клуб «Ростов» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом».

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у бывшего главы администрации Ростова. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ряде районов области. Главные новости региона — в подборке rostov.aif.ru.

В трёх городах и шести районах Ростовской области сбили БПЛА ВСУ 26 ноября: что известно

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 20 беспилотников и ракеты ВСУ.

Дроны сбили сразу в трёх городах. ПВО работала над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и Батайском. Обстрел коснулся и шести районов области: Азовского, Верхнедонского, Каменского, Мясниковского, Неклиновского, Шолоховского и Зерноградского.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Данные уточняются.

На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак и публикацию таких материалов в интернете.

БПЛА ВСУ сбили в трёх городах и шести районах Ростовской области 26 ноября Подробнее

В Ростовской области вводят штрафы за продажу топлива несовершеннолетним

В Ростовской области установлена административная ответственность за розничную продажу моторного топлива лицам, не достигшим 18 лет и не имеющим права управлять транспортными средствами. Соответствующее распоряжение 25 ноября подписал губернатор Юрий Слюсарь.



В областной закон «Об административных правонарушениях» добавлена статья 8.12, предусматривающая санкции для нарушителей. Граждане заплатят от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, должностные лица — от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, юридические лица — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.



Ограничение распространяется на жидкое и газообразное моторное топливо. Ранее, в октябре, был принят отдельный областной закон № 522-ЗС, запрещающий продажу топлива лицам младше 18 лет. Исключение сделано для подростков старше 16 лет, имеющих право управлять соответствующим транспортом.



Продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность, если возникают сомнения в возрасте покупателя. При заправке транспорта, которым можно управлять с 16 лет, необходимо предъявить водительское удостоверение. При отсутствии документов продавец обязан отказать в продаже. Оба закона вступают в силу 1 марта 2027 года.

Нужны специальные меры: Слюсарь о потерях бизнеса в Ростовской области Подробнее

Ситуация на топливном рынке: что с бензином в Ростовской области и Ростове 26 ноября 2026?

По данным мониторингового сервиса russiabase, всего в регионе насчитывается 525 АЗС.

Средние цены на топливо в Ростовской области 26 ноября 2026:

АИ-92: 77.48 руб./л

АИ-95: 85.15 руб./л

АИ-98: 119.55 руб./л

Дизельное топливо: 77.73 руб./л

Фактическая стоимость топлива на конкретных автозаправочных станциях может варьироваться.

На прямую линию Слюсаря поступило более 5 тыс. обращений Подробнее

«Ростов» обыграл «Локомотив» в Кубке России

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом» со счётом 2:0 в матче Кубка России. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.



Счёт был открыт уже на второй минуте — ворота железнодорожников поразил Имран Азнауров. На 35-й минуте Кирилл Чебураков удвоил преимущество гостей. Во втором тайме столичная команда не смогла отыграться. Матч завершился победой ростовчан со счётом 2:0.

ФК «Ростов» 25 ноября сыграет с «Локомотивом»: где посмотреть матч Подробнее

На Дону прокуратура пресекла незаконные выплаты после фиктивного брака с участником СВО

Каменская городская прокуратура добилась признания недействительным брака участника специальной военной операции с жительницей Гуково, заключённого перед отправкой на службу. Это позволило предотвратить незаконное перечисление выплат, связанных с гибелью бойца.



По данным надзорного ведомства, брак носил фиктивный характер: супруги совместно не проживали и общего хозяйства не вели. Установлено, что в марте 2025 года мужчина непосредственно перед началом военной службы зарегистрировал брак с малознакомой женщиной. Впоследствии он погиб в зоне СВО.



Прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным, и требования были удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства незаконное перечисление выплат пресечено.

Спасал мир от ядерной войны. Дважды Герой Плиев совершал невозможное Подробнее

Суд изъял у экс-главы Ростова Логвиненко имущество на 1,6 млрд рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы администрации города Алексея Логвиненко и связанных с ним лиц. Общая стоимость активов превышает 1,6 млрд рублей.



По данным надзорного ведомства, экс-чиновник приобретал дорогостоящую недвижимость, автомобили и другие активы, стоимость которых значительно превышала его официальные доходы. Часть собственности оформлялась на родственников и доверенных лиц для сокрытия имущества.



В перечень изъятых активов вошли земельный участок с домом площадью 369 кв. метров в СНТ «Садовод-любитель» стоимостью около 30 млн рублей и квартира площадью 140 кв. метров в элитном ЖК «Адмиралъ» на набережной Ростова, оценивавшаяся в 27 млн рублей. Кроме того, в материалах дела фигурируют автомобили Audi Q7, Tank 700, Mercedes-Benz, BMW X7 и Toyota Avalon, оформленные на близких экс-градоначальника.



Во время обысков правоохранители обнаружили коллекцию элитных часов, оружие, золотые монеты и крупные суммы наличных в разных валютах. В банковских ячейках находились 40 млн рублей и 980 тыс. долларов. Самым дорогим активом стали инвестиции.

У бывшего главы администрации Ростова Логвиненко изъяли свыше 1,5 млрд руб Подробнее

Синоптики предупредили об изморози, метелях и гололедице в Ростовской области 26 ноября

В Ростовской области 26 ноября местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, а в Сальском, Песчанокопском и других южных районах — с дождём. В отдельных муниципалитетах деревья и провода покроются изморозью, на севере региона ожидается метель — в частности, в Шолоховском, Тарасовском, Боковском и других районах.



Дороги покроются слоем льда, который сохранится до конца недели. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду, временами порывы усилятся до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от −2 до +3 градусов, по югу — до +5.



В донской столице 26 ноября днём существенных осадков не ожидается, метели не прогнозируются. Утром дороги будут скользкими. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15–18 метров в секунду, температура составит от +1 до +3 градусов.