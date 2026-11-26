С 1 марта 2027 года в Ростовской области под запрет попадут электронные системы доставки никотина и жидкости для них. Соответствующий закон приняли 17 ноября этого года, действовать ограничения будут до 1 марта 2032 года.

Мера направлена на профилактику никотиновой зависимости среди молодёжи и улучшение здоровья населения.

Тем, кто хочет избавиться от привычки, помогут в поликлиниках, больницах и Центрах здоровья по всей области: с 2025 года там работают 30 кабинетов отказа от курения, попасть к ним можно без записи и направления врача.