Бывшему главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко предъявлены исковые требования о взыскании более 1,5 млрд рублей. Имущество изъято также у семерых остальных ответчиков. По ходатайству обвиняемого разбирательство проходит в закрытом режиме.

В доход государства обращены денежные средства в различной валюте, недвижимость, автомобили и предметы роскоши. В списке изъятых активов — два земельных участка, жилой дом, квартира и пять автомобилей.

В иске указаны доля в нежилом помещении, 150 млн рублей по договорам страхования жизни, а также 43,4 млн рублей наличными, миллион долларов и 300 тысяч армянских драмов. Самая крупная часть требований — инвестиционные паи на 1,1 млрд рублей. Кроме того, Генпрокуратура потребовала изъять у ответчика оружие, золотые монеты и наручные часы: общая стоимость этих предметов превышает 17,3 млн рублей.

Логвиненко задержали 24 октября 2025 года. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий. По версии Генпрокуратуры, занимая пост главы администрации, обвиняемый использовал служебное положение в корыстных целях, а приобретённые на коррупционные доходы активы оформлял на родственников и доверенных лиц.