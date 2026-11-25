Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о работе сил ПВО и обратилась к горожанам: покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение и не подходите к окнам.

«Прошу не паниковать и сохранять спокойствие», — отметила она.

Вслед за этим в северной части Ростовской области 25 ноября объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС России, призвав жителей следить за официальными сообщениями, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Свидетелями громких звуков в небе стали жители Азова и Ростова-на-Дону — очевидцы делятся сообщениями в соцсетях.

Официальной информации о последствиях на данный момент не поступало. Ситуация остаётся на контроле — следите за обновлениями.