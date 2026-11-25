В северной части Ростовской области 25 ноября объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС России, призвав жителей следить за официальными сообщениями, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Свидетелями громких звуков в небе стали жители Азова и Ростова-на-Дону — очевидцы делятся сообщениями в соцсетях.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о работе сил ПВО и призвала горожан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, не поддаваясь панике.

Официальной информации о последствиях на данный момент не поступало. Ситуация остаётся на контроле — следите за обновлениями.