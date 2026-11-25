Силы противовоздушной обороны России уничтожили 20 беспилотников ВСУ самолётного типа над акваторией Азовского моря. Под атаку врага также попали Брянская и Белгородская области, а также Республика Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ведомство предоставило данные с 08:00 мск до 20:00 мск.

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 305 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Их сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем.

Главной целью ВСУ ночью и утром 25 ноября стала Самарская область. В Новокуйбышевске из-за сбоя на высоковольтных линиях без электричества остались 70 домов, детские сады, школы и медицинское учреждение. Глава города Виктория Каткова сообщила, что атаку отражали силы ПВО и мобильные огневые группы.

По словам губернатора Вячеслава Федорищева, всего над регионом сбили 145 беспилотников. Один человек погиб.

Кроме того, утром ВСУ пытались атаковать предприятия в Сызрани. Глава города Андрей Советкин сообщил, что погибших и пострадавших нет, зафиксированы небольшие повреждения.