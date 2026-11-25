Порты и сельское хозяйство на Дону приняли на себя основной удар от вражеских атак ВСУ. По словам главы региона, работа многих терминалов в Ростовской области фактически парализована. Из-за этого растут потери бизнеса.

— Убытки измеряются миллиардами в условиях почти полной остановки деятельности. Нужны специальные меры поддержки, чтобы в такое непростое время предприятия в прямом смысле выжили, — отметил Юрий Слюсарь.

Совместно с Краснодарским краем донской регион направил в правительство страны пакет предложений по поддержке бизнеса на юге страны. Предложения включают отсрочку по уплате налогов и арендных платежей, мораторий на банкротство, а также субсидии на выплату минимальных зарплат коллективам.

По словам главы региона, постановление уже проходит финальное согласование в правительстве страны, ведь от сохранения портов напрямую зависит экспорт и сбыт донской продукции.

Ранее мы писали, что губернатор провел большую прямую линию 25 ноября. Она длилась более двух часов. За это время в студию поступило 450 звонков и сотни сообщений в мессенджерах. Главные темы — последствия атак беспилотников, ЖКХ, дороги, поддержка аграриев и социальная инфраструктура. Все обращения глава региона пообещал взять в работу.