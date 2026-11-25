На Ростовскую область идет настоящая зима. В ближайшие три дня местами выпадет мокрый снег, по северу разгуляется метель, а дороги покроются льдом.

Погода в Ростовской области

Местами 26 ноября пройдут небольшие и умеренные осадки — мокрый снег, в Сальском, Песчанокопском и других южных районах — с дождём. В отдельных муниципалитетах деревья и провода покроются изморозью, а на севере региона разгуляется метель. В частности, заметет Шолоховский, Тарасовский, Боковский и другие районы. Дороги покроются слоем льда, который сохранится до конца недели. Западный и северо-западный ветер разгонится до 8–13 метров в секунду, а временами порывы усилятся до 20 метров. Температура составит от −2 до +3 градусов, по югу — до +5.

К ночи 27 числа снег прекратится, но с рассветом вернется с новой силой. По южной половине мокрый снег налипнет на провода и деревья. Независимо от времени суток, столбик термометра покажет от −3 до +2 градусов. При прояснении может похолодать до −6.

Ночью и утром 28 ноября снова обещают мокрый снег — в основном в южной части региона. При этом температура там может подняться до +2 градусов, когда в других районах обещают от −5 до 0. Если прояснится, ударит мороз до −10 градусов.

Прогноз для Ростова-на-Дону

В донской столице 26 ноября днём существенных осадков не ожидается, метели тоже не прогнозируют. Утром дороги будут скользкими. Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15–18 метров в секунду, а температура составит от +1 до +3 градусов.

На следующий день снова пойдет снег — и продолжит падать до утра 28 числа. Ночью столбик термометра упадет до −3...-2 градусов, а днем вернется к плюсовому значению: до +1. Аналогичный прогноз актуален и для субботы, 28 ноября.