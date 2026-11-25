Жители Ростова-на-Дону активно делятся фотографиями второго в этом сезоне снега. Первый выпал ещё в октябре, а теперь зимние осадки вернулись с перерывом в месяц. Показываем, что было в центре города утром 25 ноября.



На видео и снимках можно увидеть, как белая крупа сыплет с неба. Очевидно, снег подмёрзший: он бьётся о стены домов, отскакивая, словно град.



К сожалению, праздничное зрелище было недолгим. Спустя пять минут осадки прекратились.



Несколько дней назад власти отчитались о готовности коммунальщиков к такой погоде. Более 200 единиц техники могут выйти на дороги в случае снегопада и гололёда. Машины на ночном дежурстве стоят в 47 локациях донской столицы. Готовы и места для сброса собранного снега — полтора десяток площадок.

Видео со снежинками можно посмотреть здесь.