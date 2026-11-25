Мокрый снег может пойти в Ростове-на-Дону 25 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра. Но настоящий снегопад обрушится на столицу юга России к концу рабочей недели.

Одна снежинка — еще не снег?

По данным Гидрометцентра региона, 25 ноября в Ростове-на-Дону ожидается дождь и мокрый снег. Ветер подует юго-западный и западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура днем не поднимется выше +2...+4 градусов.

При этом на севере региона возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах появится гололедица.

Осторожно, метель

В четверг, 26 ноября, будет преимущественно без осадков. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Температура ночью опустится до −1...+1 градуса, а днем столбик термометра покажет не больше +1...+3. На севере области прогнозируют метель и ветер до 20 метров в секунду.

В ночь на 27 ноября в Ростове пойдет мокрый снег. Днём осадки усилятся: синоптики предупреждают о возможном налипании его на проводах и деревьях, а водителям стоит учитывать, что на дорогах образуется гололедица. Температура ночью и днем составит всего −2...0.

Тем временем на севере Ростовской области может похолодать до −5 градусов, а при прояснениях до −7.

Привет от циклона Wilka

Метеоролог Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что балканский циклон Wilka несет обильные снегопады и похолодание в центральные регионы России. Известно, что в Липецке высота снега уже достигла 13 сантиметров, в Воронеже — 10, в Курской области — 15, на востоке Орловской — 16. Москва оказалась во власти непогоды 24 ноября.

На южные регионы России, в том числе и Ростовскую область, Wilka, вероятно, окажет более мягкое влияние. Так, по информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, во вторник на территории Краснодарского края уже сформировался тёплый сектор балканского циклона.