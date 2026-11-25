Первый снег выпал в донской столице утром среды, 25 ноября. Об этом сообщили сами горожане: жители Ростова делятся в соцсетях фотографиями и видео.

Неожиданностью снег не стал. Накануне синоптики Ростовского гидрометцентра предупреждали: с 24 по 27 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом по северу области возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в отдельных районах — гололёдно-изморозевые явления, а на дорогах — гололедица. Ночью в области ожидалось от −3 до +2 градусов, при прояснениях до −5.

Городские службы обычно переводят в усиленный режим работы накануне таких осадков, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее: покрытие может быть скользким, видимость — ухудшаться.