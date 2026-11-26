Сотрудники остановившихся из-за атак портов Ростовской области остались без доходов: из-за сбоев в логистике предприятия не работают, а зарплаты людям не выплачивают.

Судоходство в Азово-Донском канале закрыли 10 июля после воздушных атак. О проблеме говорили на прямой линии с губернатором Юрием Слюсарем. Как следует из ответа главы донского правительства, готового решения пока нет — помощь полностью зависит от федерального центра. Сейчас в Минтрансе России согласуется проект постановления, к подготовке которого подключались и представители региона.

Ростовская область предложила отсрочить уплату налогов для предприятий портовой инфраструктуры, а также пересмотреть ответственность за долги по аренде федерального имущества, включая причалы. Компании при этом нуждаются в отсрочках по кредитам и в средствах на выплату хотя бы минимальных зарплат.

По данным Юрия Слюсаря, в портовой отрасли региона заняты около 7 тыс. человек.