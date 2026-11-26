Губернатор Юрий Слюсарь назвал Ростовскую область одной из самых пострадавших от беспилотных атак. Глава донского правительства говорил о проблеме на своей прямой линии.

Он напомнил, что в регионе собрали рекордный урожай — более 14 млн тонн. Значительные объёмы сельхозпродукции должны были уйти на экспорт, но этого не случилось из-за сбоев в логистике: беспилотники повредили инфраструктуру портов и уничтожали сухогрузы. В итоге аграрии не получили денег, не могут рассчитаться за прошедший сезон и подготовиться к будущему, а также испытывают сложности с обслуживанием кредитов.

В ближайшее время власти обещают погектарную поддержку. Сельхозпроизводители получат по 2751 рубль за гектар земли, на которой возделывают озимую пшеницу, рожь, тритикале и ячмень. Из этих средств можно компенсировать до 70% затрат на ГСМ, семена, удобрения, средства защиты растений и оплату труда. Однако, как отмечает издание, уровень компенсации говорит о том, что проблемы аграриев полностью не решатся. К тому же области вместо ожидаемых 7,5 млрд рублей выделят 5,5 млрд.

Заявки на погектарную субсидию принимают с 25 ноября — власти региона готовятся обработать до 4 тыс. обращений.