Производство по гражданскому делу бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко приостановлено. Информация появилась на сайте новочеркасского городского суда Ростовской области.

Заседание должно было пройти 25 ноября в 15:30 мск, однако рассмотрение отложили. Причиной назвали невозможность разбирательства до разрешения другого дела.

Гражданское дело экс-главы относится к категории трудовых споров. Истцом выступает прокурор Новочеркасска, ответчиками — Юрий Лысенко и городская Дума.

Напомним, экс-главу города задержали в мае 2025 года. Его заподозрили в получении взятки от застройщика — в виде земельного участка и услуги по строительству дома. Взамен он якобы пообещал распорядиться о строительстве школы.