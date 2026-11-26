В ближайшие дни в Ростове синоптики прогнозируют ухудшение погоды и снег.

В мэрии уже провели координационное совещание, где обсудили готовность города к снегопаду. Встреча прошла с участием заместителей градоначальника, курирующих ЖКХ, глав районов, сотрудников Департамента ЖКХ и районных комбинатов благоустройства.

Ключевой вопрос — расчистка города от снега и взаимодействие служб в период осадков. Коммунальщикам поручили оперативно реагировать на изменения погоды, заранее обработать дороги и улицы и вовремя приступить к снегоуборочным работам.