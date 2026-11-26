В ночь на 26 ноября силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. Уничтожены более 20 беспилотников и ракеты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. При этом над Россией было перехвачено и уничтожено 343 БПЛА.

Атака на Ростовскую область

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ и ракеты ночью 26 ноября сбивали в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, а также в шести районах области: Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском и Шолоховском, Зерноградском.

Всего в небе уничтожили около двух десятков дронов и ракет.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Губернатор отметил, что данные будут уточняться. Он напомнил, что на Дону по-прежнему действует запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак и размещение таких материалов в интернете.

Девять часов тревоги

Режим беспилотной опасности в Ростовской области был введён в 20:13 мск. Сначала он начал действовать по северу региона, но в 21.53 мск распространился на всю территорию субъекта федерации. При этом в регионе дважды за ночь объявляли ракетную опасность - в 21:53 и в 01:48. Отбой был дан в 02:25 мск. А беспилотную опасность сняли уже утром - в 05:07 мск.

Таким образом, больше 9 часов жители региона провели в тревоге, опасаясь ударов противника с воздуха.

Что сообщили в Минобороны

По данным военного ведомства, за ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 343 беспилотника ВСУ. Все они были самолетного типа.

Украинские дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, дроны ВСУ атаковали соседний Ставропольский край. Как пишет губернатор Владимир Владимиров, в Невинномысске удар дронов был нацелен на промышленную инфраструктуру. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков сбитых дронов в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения. Также получили повреждения здания школы и филиала университета.

В результате удара противника по Славянскому району Краснодарского края пострадали четыре человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, двоих жителей госпитализировали. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.

Также обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома — в них выбило окна. Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.