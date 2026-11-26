Наставник «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился, какие изменения внедрил в игру команды после того, как возглавил клуб.

По словам главного тренера, акцент был сделан на контроле мяча и позиционных атаках. При этом он отметил, что команда сохранила качественный прессинг, оставшийся от предыдущего тренера.

«Считаю, что мы стали больше контролировать мяч. От Альбы остался хороший прессинг, надо отдать должное — команда хорошо готова физически. Стараемся больше держать мяч, забивать в позиционных атаках, это получается», — поделился Кириченко.

Накануне «Ростов» обыграл «Локомотив» 2:0 в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На данный момент после 15 туров в Альфа-Банк РПЛ «Ростов» набрал 22 очка и расположился на шестой строчке турнирной таблицы. В Фонбет Кубке России команда досрочно заняла первое место в своей группе, набрав 15 очков за шесть матчей.