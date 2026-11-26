Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 25 ноября на прямой линии ответил на самые острые вопросы дончан. Собрали пять ключевых тем.

Компенсации за машины. Механизм возмещения ущерба за автомобили, повреждённые при налётах, заработал на Дону с 1 января. Нужны заявление и оценка повреждений: при частичном ущербе выплатят до 500 тыс. рублей, при полной гибели машины — до миллиона. Помощь положена жителям с регистрацией в области, чьи авто стоят на учёте в РФ. Счёт таких случаев уже идёт на десятки, обещают оформлять быстро и без волокиты.

Порты. Работа терминалов фактически парализована, убытки бизнеса измеряются миллиардами. Ростовская область вместе с Краснодарским краем направила в правительство пакет мер: отсрочка налогов и арендных платежей, мораторий на банкротство и субсидии на минимальные зарплаты. Постановление уже проходит финальное согласование.

Ливнёвки. Реконструкцию ростовской ливневой канализации начнут с Левенцовки — на первый этап направят почти 25 млрд рублей по казначейским инфраструктурным кредитам, затем работы развернутся в центре города. На улице Возрождения до конца года заменят участок трубы, увеличив её диаметр с 400 до 630 мм.

Ипподром. Слюсарь подтвердил: вопрос застройки ростовского ипподрома закрыт окончательно. Землю передали АО «Российские ипподромы», площадку будут развивать вместе с федеральным центром — конкур, детский конный спорт и иппотерапию. Следующие скачки планируют в апреле.

Комментарии. Губернатор признался, что иногда читает комментарии земляков и считает их полезным инструментом: жители порой сообщают о ЧП быстрее экстренных служб. Но бытовые проблемы просит сначала решать через УК, ресурсников и районные администрации — и лишь потом писать в его канал.