Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 20 беспилотников и ракеты.

Дроны сбили сразу в трёх городах. ПВО работала над Таганрогом, Ростовом-на-Дону и Батайском. Обстрел коснулся и шести районов области: Азовского, Верхнедонского, Каменского, Мясниковского, Неклиновского, Шолоховского и Зерноградского.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Данные уточняются.

На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак и публикацию таких материалов в интернете.