Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь за два часа прямого эфира ответил на 40 вопросов жителей региона. Всего на прямую линию, прошедшую 25 ноября, поступило более пяти тысяч обращений. Глава региона пообещал, что ни одно из них не останется без ответа, сообщили в его пресс-службе.

Вопросы принимали сразу на нескольких площадках: кол-центр получил 456 звонков через многоканальный телефон, ещё часть обращений собрали на специальных интернет-платформах. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске работали выездные студии с открытым микрофоном, где дончане могли задать вопросы губернатору лично.

Чаще всего жители обращались по темам ЖКХ и благоустройства, состояния дорог и работы транспорта, здравоохранения и образования. В частности, их интересовали строительство ливневой канализации в Ростове, реконструкция путепровода на северном въезде в Батайск, дороги и проблемы с водоснабжением в Кулешовке, Азове и Черткове.

Слюсарь также ответил на вопросы о строительстве школ и поликлиник в новых жилых комплексах, капитальном ремонте районных больниц и школ, обновлении инженерных сетей и котельных. Отдельно обсудили благоустройство парков и скверов, последствия атак беспилотников, нехватку медицинских кадров и обновление спортивной инфраструктуры.

Губернатор признал, что за время эфира разобрали лишь небольшую часть обращений. По его словам, все вопросы зафиксируют и рассмотрят отдельно.