По данным Росстата на 23 ноября, средняя цена бензина в Ростовской области составила 80 рублей за литр. Это чуть ниже среднего по ЮФО (80,70), но заметно выше общероссийского показателя (74,41).

В Южном федеральном округе цены на топливо различаются сильно. Самый дорогой бензин традиционно в Крыму и Севастополе: там литр в среднем стоит 116,87 и 120,39 рубля соответственно. Такая разница объясняется логистикой и особенностями поставок на полуостров.

Самые низкие цены — в Волгоградской области (72,92 рубля) и Адыгее (75,03). Ростовская область с показателем 80 рублей занимает среднюю позицию: дороже, чем в Волгограде, Адыгее, Краснодарском крае (77,81) и Астраханской области (77,20), но дешевле, чем в Калмыкии (81,74) и тем более в Крыму и Севастополе.

Если смотреть по маркам, то в Ростовской области АИ-92 стоит 74,93 рубля, АИ-95 — 82,40, АИ-98 — 111,49. Для сравнения: в Волгоградской области АИ-92 обходится в 69,01 рубля, а в Крыму — в 103,43. Дизельное топливо в донском регионе стоит 79,64 рубля — это ниже среднего по ЮФО (86,08) и ниже общероссийского уровня (87,73).

В целом по стране за неделю с 16 по 23 ноября бензин подорожал незначительно: с 74,15 до 74,41 рубля за литр. В Ростовской области цены остаются относительно стабильными и держатся в середине диапазона по округу.