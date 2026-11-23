Перед праздниками спрос на билеты из Ростова в Москву растёт, но ситуация на 29, 30 и 31 декабря сильно отличается. Накануне цена купе доходит до 15 тысяч рублей, а в сам праздник выбор заметно шире.

Цены на 29 декабря

По данным на сайте РЖД, на 29 декабря пассажирам доступны фирменные поезда, которые преодолевают расстояние до столицы за 18 часов. Место на верхней полке в купе там стартует от 6500 рублей. Тем, кого устраивает более долгий путь, — около суток, — стоит присмотреться к плацкарту: цена начинается от 4500 рублей.



Купе в среднем обходится в 8000 рублей, однако отдельные рейсы перевозчики оценили выше. На некоторых направлениях стоимость верхней полки доходит до 11–12 тысяч, а в пиковые даты — и до 15 тысяч. СВ предлагают с большим разбросом: от 17 до 43 тысяч рублей за место. Люкс тянет примерно на 80 тысяч. Для сравнения: на фирменном двухэтажном составе направления Симферополь — Москва Казанская аналогичное купе обойдётся в 145 тысяч рублей.



Свободных мест на 29-е пока достаточно, хотя на отдельные рейсы остались считанные десятки, а то и единицы. В целом за сутки в продаже 2300 мест в купе, около 1000 в плацкарте, чуть больше сотни в СВ и порядка 40 в люксе.

30 декабря: выбор скромнее

Многие стремятся попасть в столицу накануне праздника, поэтому рейсы, прибывающие в Москву под бой курантов или ещё позже, не так сильно востребованы.



В купе остаётся около 4100 мест, в плацкарте — 3500, в СВ — менее 300, в люксе — 40. Цены на этот день держатся примерно на том же уровне, что и 29-го, но дешёвых вариантов почти не осталось.

Новый год на рельсах

Встречать Новый год в пути готов не каждый, поэтому на 31 декабря свободных мест гораздо больше. В плацкарте насчитывается свыше 3500 билетов, в купе — более 4600, в СВ — около 750, в люксе — 54. Цены на этот день обычно ниже, чем в пиковые даты, а выбор позволяет подобрать комфортный вариант без спешки. Правда, праздничная ночь в поезде — решение на любителя: многие предпочитают отметить дома, а поездку перенести на первые дни января.