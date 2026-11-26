В Азовском районе Ростовской области 26 ноября произошла трагедия на воде, об этом сообщает МЧС по региону.

Трое друзей вышли на моторной лодке на рыбалку в приток Дона — гирло Большая Кутерьма, в районе посёлка Топольки. Мужчины не учли прогноз погоды: из-за сильного ветра и больших волн лодка перевернулась.

Спастись удалось лишь одному из рыбаков — 29-летний мужчина самостоятельно доплыл до берега. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Поиски его двух товарищей продолжаются, на месте работают спасатели.

МЧС России напоминает:

перед выходом на воду учитывайте прогноз погоды;

надевайте спасательный жилет;

не удаляйтесь далеко от берега.