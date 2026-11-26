Ростовская команда КВН «Флеш-Рояль РостГМУ» Минздрава России сыграла в юбилейной игре «День рождения КВН-65» в Кремлёвском дворце. Об этом рассказала профсоюзная организация вуза в соцсетях.

На сцене собрались легендарные команды разных поколений. Ростовчане вышли в статусе чемпиона Высшей лиги и обладателя Кубка мэра Москвы.

За донскую команду в Москве болела группа поддержки во главе с проректором университета по социальным вопросам и работе с молодёжью Дмитрием Закусиловым.

У «Флеш-Рояль» солидный послужной список: в 2015 году — чемпионство в Константиновской лиге, в 2023-м — малый КиВиН в золотом и победа в Высшей лиге, в 2025-м — Летний кубок КВН.

Игру покажут на Первом канале 29 ноября в 18:00.