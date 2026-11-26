Власти Ростова-на-Дону отменили режимы чрезвычайной ситуации на улицах, где ущерб нанесли падения беспилотников. Информация появилась на сайте администрации города.

Речь о последствиях двух атак на донскую столицу — в ночь на 25 июля и в ночь на 17 сентября.

Напомним, при обстреле 25 июля в Ростове пострадали четыре человека. Осколками задело объекты в Советском и Железнодорожном районах: два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие здания и склады.

В ночь на 17 сентября массированная атака БПЛА повредила трансформаторную подстанцию. Без электричества остались жители Ворошиловского, Ленинского, Кировского и Октябрьского районов. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали, повреждения также получили шесть частных домов и хозяйственные постройки.