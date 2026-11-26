За прошедшие сутки в результате ударов по ЛНР погибли четыре человека, ещё 11 пострадали, включая подростка. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Огонь затронул 19 муниципалитетов. Пострадали объекты транспорта, энергетики, коммунального хозяйства и гражданская инфраструктура. Речь идёт о повреждениях, которые затрагивают повседневную жизнь людей: работу транспорта, подачу света и тепла, нормальную работу коммунальных служб.

Силы ПВО сбили над республикой около 90 воздушных целей. Власти продолжают фиксировать последствия ударов и оценивать ущерб.