Поздним вечером 25 ноября в посёлке КГУ-1 под городом Константиновском загорелась квартира. Пожарных вызвали соседи, заметившие пламя. Внутри находилась пожилая хозяйка — 88-летняя женщина жила одна и сама выбраться уже не могла.

Спасатели вывели пенсионерку на улицу и справились с огнём на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным регионального МЧС, всё началось с короткого замыкания счётчика.

Сама хозяйка квартиры осталась невредимой, однако пламя повредило стены, пол и потолок в коридоре. Очевидно, женщине теперь придется потратить на ремонт не одну пенсию.