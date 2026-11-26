Учёные предупреждают: 27 ноября жители Ростовской области почувствуют на себе сразу два геомагнитных всплеска. Первый придётся на середину ночи, второй — на утро. Данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Судя по прогнозу, уже после полуночи 27 ноября геомагнитный индекс поднимется до четырёх баллов из девяти — это близко к уровню G1, то есть буря ожидается слабая. Продержится она около трёх часов, а к шести утра пойдёт на спад.

Вторая волна начнётся в 06.00 мск. Её сила окажется такой же — максимум до четырех единиц геомагнитного индекса. Вероятность того, что бури действительно произойдут в этот день, специалисты оценивают в 60%.

Для метеозависимых людей это повод быть внимательнее к самочувствию: слабые бури обычно переносятся легче, но головная боль и упадок сил всё же возможны.