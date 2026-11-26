В Ростове ввели режим ЧС из-за вышедших из строя насосных станций, Роспотребнадзор назвал шесть активных вирусов, а бывший командир ППС из Белой Калитвы предстанет перед судом за пытки. АиФ-Ростов собрал главные новости Ростовской области.

Режим ЧС на Извилистой

Для жителей улиц Извилистой и Еляна ввели чрезвычайный режим. Причина — сломанные насосные станции, из-за которых нечистоты выходят наружу рядом с многоэтажками. Глава города Александр Скрябин сообщил, что проблема тянется давно: застройщик возвёл объекты вместе с жильём, но не передал их ни одной обслуживающей организации. Оборудование осталось без хозяина, а коммунальщики лишь ликвидировали последствия аварий. Особый статус позволит выделить деньги из городского резерва на срочный ремонт. Предстоит восстановить четыре станции, заменить восемь агрегатов и другие механизмы. Кроме того, городские службы определят компанию, которая в дальнейшем будет отвечать за эти объекты. Режим действует для домов на Извилистой (7, 7/2, 11/1, 13, 13/1, 13/2, 17, 17/1, 19, 21) и Еляна, 68, а также для прилегающих территорий.

Шесть вирусов в Ростовской области

По данным на конец ноября, в регионе активно распространяются шесть вирусов, не относящихся к гриппу. Свежие цифры еженедельного мониторинга обнародовал областной Роспотребнадзор. Речь идёт об аденовирусе, парагриппе, риновирусе, сезонном коронавирусе, бокавирусе и РС-вирусе. Некоторые из этих возбудителей способны вызывать тяжёлые осложнения — в первую очередь у малышей, пенсионеров и тех, кто страдает хроническими болезнями. Медики призывают население к вакцинации. К 20 ноября 2026 года прививку от гриппа сделали 32,1% жителей Дона. При этом ни у одного из вакцинированных не зафиксировали нежелательных реакций или осложнений после укола.

Экс-командир ППС предстанет перед судом

Бывшего командира отделения патрульно-постовой службы отдела МВД по Белокалитвинскому району обвиняют в превышении должностных полномочий с применением пытки. Уголовное дело направили в суд. По данным следственного управления СК России по Ростовской области, инцидент произошёл в декабре 2025 года. Обвиняемый вместе с коллегами применил насилие к троим молодым людям, которых доставили в отдел полиции. Последним причинили телесные повреждения. Как полагает следствие, сотрудники рассчитывали таким образом получить от них признательные показания в применении насилия в отношении представителя власти. Дело в отношении остальных участников выделили в отдельное производство. По ходатайству следователя суд отправил обвиняемого под домашний арест. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу.