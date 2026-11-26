В Ростове для жителей улиц Извилистой и Еляна ввели чрезвычайный режим. Причиной стали сломанные насосные станции, из-за которых нечистоты выходят наружу рядом с многоэтажками.

Глава города Александр Скрябин написал в телеграм-канале, что проблема тянется давно. Застройщик возвел эти объекты вместе с жильем, но не передал их ни одной обслуживающей организации. В итоге оборудование осталось без хозяина, а коммунальщики только ликвидировали последствия аварий.

Особый статус позволит выделить деньги из городского резерва на срочный ремонт. Предстоит восстановить четыре станции и заменить восемь агрегатов, а также иные механизмы. Кроме того, городские службы должны определить компанию, которая в дальнейшем будет отвечать за эти объекты, чтобы история не повторилась.

Режим действует для адресов: улица Извилистая, 7, 7/2, 11/1, 13, 13/1, 13/2, 17, 17/1, 19, 21 и Еляна, 68, а также для прилегающих территорий.