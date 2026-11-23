Глава Ростова Александр Скрябин поставил задачу завершить монтаж праздничного оформления до 5 декабря. Также он поручил главам районов и департаменту ЖКХ обеспечить чистоту на улицах в новогодние праздники.



По словам градоначальника, в этот срок завершится монтаж праздничных декораций. При этом, как подчеркнул Скрябин, новогоднее настроение — это не только украшения, но и опрятный внешний вид улиц. Глав районов и департамент ЖКХ он обязал контролировать санитарное содержание города в праздничные дни и не допускать сбоев.



Отдельно глава города обратил внимание на рост бытовых отходов в новогодние праздники. В связи с этим региональный оператор «Экоцентр» должен усилить работу. Территории, прилегающие к коммерческим объектам, также необходимо содержать в чистоте и порядке.



«Настроение и чувство праздника должно присутствовать во всём городе», — резюмировал он.