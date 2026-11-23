Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило в Ростове-на-Дону нарушение при оформлении документов на перевозку животноводческой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка коснулась площадки индивидуального предпринимателя. Его уполномоченное лицо оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на полуфабрикаты из мяса индейки, указав способ хранения при перевозке как «охлаждённые». Однако данные системы показали: фактический режим транспортировки заявленному не соответствовал.

Как отмечают в ведомстве, подобные расхождения нарушают порядок оформления сопроводительных документов и создают риск выпуска в оборот некачественной или небезопасной продукции — при нарушении условий хранения её безопасность не гарантирована.

По итогам проверки предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили впредь соблюдать установленные нормативные акты.