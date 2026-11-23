По путёвкам Министерства образования Ростовской области в 2026 году отдохнули и поправили здоровье 1165 детей из семей Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, подводя итоги летней оздоровительной кампании.

Среди них 839 детей из малообеспеченных семей, 200 — из семей участников СВО, 96 детей под опекой и 30 — из семей в социально опасном положении.

Кроме того, в 2026 году на компенсацию за самостоятельно приобретённые путёвки из областного бюджета выделили более 39,5 млн рублей. С начала года уже выплачено более 29 млн рублей. В ноябре к выплате приняли ещё 142 заявления на сумму 3,45 млн рублей.