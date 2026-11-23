Собранные следственным отделом по городу Красный Сулин СУ СК России по Ростовской области доказательства признаны достаточными для направления в суд уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 13 августа 2026 года на одной из улиц посёлка Пригородный Красносулинского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс своей 14-летней знакомой не менее 15 ударов складным ножом, после чего скрылся с места происшествия. Девочку доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

На следующий день фигуранта задержали. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину обвиняемый признал полностью.

В ходе расследования следователи провели все необходимые следственные действия, назначили и провели экспертизы.

Сейчас уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.