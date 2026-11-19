Карантин на части территории одного из торговых центров Ростова‑на‑Дону введён в связи с выявлением африканской чумы свиней. Распоряжение об этом подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь — решение принято на основании представления регионального управления ветеринарии.

Причиной экстренных мер стало обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней в мясной продукции. Очагом инфекции признана холодильная камера на первом этаже здания — именно этот объект официально объявлен инфицированным. Карантинные ограничения будут сохраняться до их официальной отмены.

На время карантина в зоне очага действует особый режим. Доступ в помещение разрешён только специалистам государственной ветеринарной службы и персоналу, задействованному в дезинфекции; посторонним вход запрещён. Введены жёсткие ограничения: нельзя перемещать свинину и изделия из неё, вывозить продукцию животноводства и растениеводства (в том числе корма), а также въезжать и выезжать транспорту, который не участвует в ликвидации очага инфекции.

Областному управлению ветеринарии поручено разработать план мероприятий по полному обеззараживанию объекта и принять меры, чтобы не допустить распространения инфекции по городу.