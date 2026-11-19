В Ростовской области фиксируется существенный рост числа самозанятых — об этом заявил руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Могила на пресс‑конференции в информационном центре «ТАСС Юг».

По данным на 1 ноября, в регионе зарегистрировано 524 155 самозанятых, тогда как годом ранее их насчитывалось 440 тысяч. Такой прирост, по словам главы УФНС, во многом связан с удобством налогового режима.

Самозанятым не нужно сдавать отчёты и декларации: весь учёт ведётся в мобильном приложении. Изменения оперативно приходят в виде пуш‑уведомлений, а формирование чека занимает считанные секунды.

Кроме того, приложение тесно интегрировано с банковскими сервисами: банк видит сумму начисленных налогов и автоматически перечисляет её в бюджет. Как отметил Алексей Могила, это формирует «невидимую налоговую среду», которая позволяет предпринимателям комфортно вести деятельность и своевременно исполнять налоговые обязательства.