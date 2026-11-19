По данным Управления МЧС России по Ростовской области, 18 ноября спасатели потушили 12 возгораний. Среди них — 10 техногенных пожаров, а также два случая горения мусора. Кроме того, сотрудники ведомства устраняли последствия трёх дорожно‑транспортных происшествий.

Наиболее крупный пожар произошёл в Новочеркасске: на улице Спортивной загорелись два частных жилых дома. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Для ликвидации огня задействовали 16 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

В общей сложности для реагирования на различные чрезвычайные ситуации привлекались 224 спасателя и 56 единиц техники.