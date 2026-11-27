Советский районный суд Ростова отклонил коллективное ходатайство жителей обрушившегося дома на улице Нариманова, 72/3. 76 потерпевших просили признать их участниками процесса над бывшим сити-менеджером Алексеем Логвиненко по иску об изъятии его активов.

С просьбой люди обратились к депутату Наталье Оськиной — она и составила ходатайство. В документе депутат пояснила, что жители считают Логвиненко виновным в халатности на посту главы администрации города, из-за которой они лишились жилья.

История дома на Нариманова длится не первый год. Ранее суд признал невиновным главу Ворошиловского района в обрушении части аварийной пятиэтажки. Пострадавшим тогда выплатили по 10 тысяч рублей, но не предоставили жильё. Поэтому жильцы рассчитывали получить компенсации за счёт изымаемых у Логвиненко средств.

Суд рассматривал изъятие у экс-сити-менеджера имущества на 1,6 млрд рублей в пользу государства. Десятки семей понесли убытки, многие до сих пор не могут добиться положенных выплат, однако в ходатайстве им отказали.

Дом на Нариманова признали аварийным в 2020 году, но решение изъять землю под ним и квартиры власти приняли лишь в августе 2023 года. 28 января 2024-го в здании рухнул подъезд.