На Дону удалили четыре десятка объявлений о незаконной продаже лекарств. Препараты продавали в Интернете на женских форумах и в группах. Такое количество незаконных предложений территориальный орган Росздравнадзора обнаружил за три дня мониторинга.

Большинство незаконных объявлений касалось продажи контрацептивов и препаратов, применяемых при ЭКО. Другой товар предлагали со сниженной ценой, так как у него уже истёк срок годности.

В Росздравнадзоре предупредили, что лекарства из аптек, работающих без лицензии, могут навредить здоровью покупателя. В таких случаях никто не может гарантировать ни качество, ни соблюдение режима хранения товаров.

Ранее мы писали, что в донских аптеках выросли продажи транквилизаторов. За 9 месяцев 2026 года через аптечные сети региона реализовано 453 842 упаковки успокоительных препаратов. Рост спроса к аналогичному периоду 2025 года составил 14,7 процента. Эти медикаменты используются населением преимущественно для купирования тревожных состояний.