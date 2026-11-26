Трагедия произошла 26 ноября в акватории реки Дон у хутора Рогожкино (Азовский район). Лодка с тремя рыбаками перевернулась из-за поднявшейся волны. Двое мужчин — жители Краснодара — погибли. Третьего, жителя Ростова-на-Дону, спас другой рыбак, оказавшийся поблизости.



Как сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ», все рыбаки были без спасательных жилетов. В поисковых работах 26 ноября участвовали два подразделения областной службы спасения на воде. В тёмное время суток работы приостановили из соображений безопасности водолазов.



Около 20 часов поступила информация об обнаружении тел погибших на поверхности воды. На место выдвинули спасательные расчёты для подтверждения данных и проведения необходимых мероприятий. Тела обоих погибших обнаружены и доставлены на берег.



Спасатели напоминают: на воде обязательно используйте спасательный жилет. Это критически важно даже для опытных рыбаков.